Собчак предложила место под памятник Лужкову в Москве

Российская журналистка Ксения Собчак нашла в Москве место под памятник бывшему столичному мэру Юрию Лужкову — она предложила не устанавливать новый монумент, а просто поменять голову имеющейся скульптуры Петра I на голову Лужкова. Об этом телеведущая написала в своем Instagram-аккаунте.

«Москве нужна не улица и не площадь имени этого задорного человека в кепке, Москве нужен сразу памятник, причем такой же огромный, уродливый и нелепый, как Петр I на Крымской набережной, — написала Собчак. — Кстати, этот памятник предлагали и папе (бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку — прим. «Ленты.ру») в Санкт-Петербурге, но он технично "слился", говоря молодежным языком».

Журналистка посетовала на то, что имя Петра I «пострадало спустя века» из-за установки памятника в Москве. «Пусть уж если не от наших глаз скроется этот позор, то хотя бы от его: отливаем голову Лужкова в бронзе, золотим кепку и ставим на шею Петра вместо оригинальной, так сказать, части тела. Вот вам мое предложение по поводу памятника, прошу занести в протокол», — добавила Собчак.

Она также положительно оценила работу мэрии Москвы под руководством главы города Сергея Собянина. «Трагедия в том, что Собянин сидит последний срок, а далее ведь также может появиться "новый Лужков"», — заключила телеведущая.

Ранее известный российский блогер Илья Варламов предложил переименовать Манежную площадь в честь Юрия Лужкова. Таким способом блогер прокомментировал инициативу группы депутатов, которые захотели присвоить одной из улиц или площадей имя покойного главы города. По словам Варламова, Лужков запомнился «градостроительными преступлениями и уничтожением исторического облика Москвы».

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