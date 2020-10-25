Путин раскрыл отношения с Лужковым

Отношения президента России Владимира Путина с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но весьма доверительными. Об этом российский лидер рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Путин отметил, что Лужков был уважаемым человеком в стране. «И я к нему так и относился, с уважением», — раскрыл Путин в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер дружил с Лужковым.

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Ранее Трамп в ходе дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом заявил, что его соперник якобы получал деньги из России через Путина. Он объяснил это тем, что Байден был в очень хороших отношениях с Лужковым.

В феврале Путин распорядился увековечить память бывшего мэра Москвы. Он рекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил Лужков, и предложил правительству рассмотреть вопросы о присвоении имени бывшего мэра Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ).

Юрий Лужков умер 10 декабря в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Главврач клиники сообщил, что Лужкова доставили к ним с инфарктом. После коронарографии у него произошло редчайшее осложнение.

Лужков возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После ухода из политики Лужков занимался сельским хозяйством.