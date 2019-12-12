Путин почтил память Лужкова

Президент Владимир Путин почтил память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности России Путин также поручил сформулировать предложения по увековечиванию памяти умершего экс-градоначальника.

По словам Путина, Лужков «был человеком своего времени и своей эпохи, которую он и создавал».

Ранее 12 декабря исследователи попросили москвичей рассказать, какие ассоциации у них вызывает время правления Лужкова. Большинство положительно оценивших работу экс-мэра (их доля — 78 процентов) назвали строительство МКАД, социальные доплаты наименее защищенным группам населения, свободу малого предпринимательства, социальную ипотеку.

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Об этом стало известно 10 декабря. Главврач клиники говорил, что Лужкова доставили к ним с инфарктом. После коронарографии у него произошло редчайшее осложнение.

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