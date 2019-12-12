Определена доля положительно оценивших работу Лужкова москвичей

Более трех четвертей жителей российской столицы высоко оценивают заслуги второго мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря 2019-го на 84-м году жизни. Их количество определено по результатам опроса, проведенного агентством Zoom Market (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Материалы по теме Здесь был Юра Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»

Исследователи попросили москвичей рассказать, какие ассоциации у них вызывает время правления Лужкова. Большинство положительно оценивших работу экс-мэра (их доля — 78 процентов) назвали строительство МКАД, социальные доплаты наименее защищенным группам населения, свободу малого предпринимательства, социальную ипотеку.

Кроме того, Лужков запомнился точечной застройкой, обилием наружной рекламы, возведением делового центра «Москва-Сити». Опрос проводился в столице по методу личных интервью. В нем приняли участие 500 москвичей в возрасте от 34 до 82 лет.

Лужков умер в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Он занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году полномочия Лужкова были прекращены «в связи с утратой доверия». После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством и писал книги. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru