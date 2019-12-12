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Определена доля положительно оценивших работу Лужкова москвичей

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Более трех четвертей жителей российской столицы высоко оценивают заслуги второго мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря 2019-го на 84-м году жизни. Их количество определено по результатам опроса, проведенного агентством Zoom Market (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Исследователи попросили москвичей рассказать, какие ассоциации у них вызывает время правления Лужкова. Большинство положительно оценивших работу экс-мэра (их доля — 78 процентов) назвали строительство МКАД, социальные доплаты наименее защищенным группам населения, свободу малого предпринимательства, социальную ипотеку.

Кроме того, Лужков запомнился точечной застройкой, обилием наружной рекламы, возведением делового центра «Москва-Сити». Опрос проводился в столице по методу личных интервью. В нем приняли участие 500 москвичей в возрасте от 34 до 82 лет.

Лужков умер в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Он занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году полномочия Лужкова были прекращены «в связи с утратой доверия». После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством и писал книги. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.

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