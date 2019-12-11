Главврач немецкой больницы раскрыл детали госпитализации Лужкова перед смертью

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков давно страдал болезнью сердца и незадолго до смерти поступил в больницу «Гроссхадерн» в Мюнхене с инфарктом. Детали его госпитализации раскрыл РЕН ТВ главный врач, заведующий лечебной частью немецкой клиники Карл-Вальтер Яух.

«Это было срочное вмешательство, потому что у него случился инфаркт и ему было плохо», — сказал он.

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Медик отметил, что Лужков часто посещал это медучреждение. Во время последнего визита ему сделали кардиохирургическую операцию: обследовали сердце, поставили катетер, с помощью которого удалось открыть закупоренные важные сосуды. На время политику стало немного лучше, но позднее его состояние вновь ухудшилось.

«Сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца. Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим. Это не позволило избежать остановки сердца, запустить сердце не удалось», — сказал Яух, добавив, что возникшее у россиянина осложнение редко диагностируется.

О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года. 12 декабря патриарх Кирилл совершит отпевание в храме Христа Спасителя, после чего состоятся похороны на Новодевичьем кладбище. Место для могилы выбрано возле захоронения бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

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