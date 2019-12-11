Кадыров назвал Лужкова другом Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в своем Telegram-канале.

«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни», — написал Кадыров. Он напомнил, что Лужков помогал чеченским деятелям культуры, литературы и искусства, посещал Грозный в послевоенные годы, а также поддерживал строительство одной из первых школ того времени.

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Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Похороны бывшего московского мэра состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище.

Российский лидер Владимир Путин назвал Лужкова ярким и смелым политиком, свои соболезнования выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Музыкант Сергей Шнуров посвятил бывшему мэру Москвы стихотворение, а скульптор Зураб Церетели рассказал о планах нарисовать трехметровую картину с его изображением.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992-го по 2010 год. В сентябре 2010-го он был отстранен от должности указом президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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