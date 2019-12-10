Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который уволил в 2010 году Юрия Лужкова с поста мэра Москвы, выразил соболезнования родным и близким в связи с его смертью. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, передает «Интерфакс».

«Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения», — сказал Осипов. При этом он подчеркнул, что Лужков возглавлял российскую столицу «в самый сложный период».

«Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова», — добавил пресс-секретарь.

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Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в немецкой больнице после кардиохирургической операции. Его тело привезут в Москву и похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин назвал Лужкова ярким и смелым политиком.

Он стал мэром Москвы в 1992 году, а в осенью 2010-го был отправлен в отставку тогдашним президентом Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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