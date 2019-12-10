Бывший пресс-секретарь Лужкова рассказал о непростой работе с ним

В команде бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова было работать непросто, но интересно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал его бывший пресс-секретарь Сергей Цой.

«Я проработал с Юрием Михайловичем Лужковым 22 года. (...) Я считаю, что все были нацелены на решение задач, необходимых для москвичей. Делалось все для того, чтобы людям жилось лучше», — сказал он.

По мнению Цоя, Лужков был великим мэром. «Я считаю, что это был человек с большой буквы», — подчеркнул он.

Ранее во вторник стало известно, что Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года.

Лужков возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После ухода из политики Лужков занимался сельским хозяйством.

В мемуарах, опубликованных в 2017 году, Лужков рассказывает о причинах своей отставки.

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