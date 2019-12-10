Названо место похорон Юрия Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря мэра столицы Гульнару Пенькову.

По ее словам, решение было принято на основании обращения родственников Лужкова. Дата захоронения пока неизвестна.

Как добавила пресс-секретарь столичной мэрии, по решению Сергея Собянина была создана правительственная комиссия по организации похорон бывшего градоначальника.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года.

Он возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После ухода из политики Лужков занимался сельским хозяйством.

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