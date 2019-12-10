Путин назвал Лужкова смелым политиком

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 10 декабря.

Глава государства назвал его ярким и смелым политиком, настоящим градоначальником.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. (...) В сложные годы, на переломе исторических эпох, он многое сделал для развития Москвы, для того, чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», — говорится в телеграмме.

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