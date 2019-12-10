Церетели пообещал нарисовать «трехметрового Лужкова»

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели планирует нарисовать трехметровую картину с изображением бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Я согласовал [с Лужковым], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему», — рассказал скульптор. Он назвал политика чудным и достойным человеком, который относился к столице и ее жителям с преданностью, патриотизмом и любовью.

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Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. Это произошло после кардиохирургической операции в клинике Мюнхена. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Лужков занял пост столичного мэра в 1992 году, а осенью 2010-го был тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку, объяснив подобное решение «утратой доверия». В 2016-м году российский президент Владимир Путин удостоил его ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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