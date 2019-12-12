Названа причина смерти Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за «редчайшего осложнения» после обследования сердца. Причину смерти политика назвал источник в его окружении, передает «Интерфакс».

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«Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение», — сообщил собеседник агентства.

Ранее главный врач, заведующий лечебной частью немецкой клиники Карл-Вальтер Яух сообщил, что Лужков давно страдал заболеванием сердца и незадолго до смерти поступил в больницу «Гроссхадерн» в Мюнхене с инфарктом. «Это было срочное вмешательство», — сказал он.

О смерти Юрия Лужкова стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.

12 декабря патриарх Кирилл совершит отпевание в храме Христа Спасителя, после чего состоятся похороны на Новодевичьем кладбище. Место для могилы выбрано возле захоронения бывшего премьер-министра Евгения Примакова.

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