В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.

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Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года.

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Лужков возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го президент Владимир Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После ухода из политики Лужков занимался сельским хозяйством.

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