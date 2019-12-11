Стало известно о единственной оставленной наследникам квартире Лужкова

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, скончавшийся в Мюнхене 10 декабря, оставил наследникам единственный объект недвижимости — квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общая площадь апартаментов, расположенных в доме 1913 года постройки на 3-й Тверской-Ямской улице, составляет 450 квадратных метров. Стоимость — около 600 миллионов рублей.

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Как рассказали Mash люди, проживающие в соседних квартирах, жилое помещение никак не использовалось, по их оценкам, в течение примерно десяти лет. Недвижимость, предположительно, будет поделена между супругой Лужкова Еленой Батуриной и его детьми.

Лужков умер в мюнхенской клинике после кардиохирургической операции. Ему было 83 года. Он занимал должность мэра Москвы 18 лет. В 2010 году полномочия Лужкова были прекращены «в связи с утратой доверия». После завершения политической карьеры он занимался сельским хозяйством и писал книги. Бывшего градоначальника похоронят на Новодевичьем кладбище.

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