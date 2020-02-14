Путин распорядился увековечить память Лужкова

Президент России Владимир Путин распорядился увековечить память бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства рекомендовал установить мемориальную доску на доме, где жил бывший глава города. Также Путин порекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы (МГУУ).

Согласно указу, планируются и другие мероприятия, посвященные памяти бывшего мэра.

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12 декабря 2019-го российский лидер простился с бывшим столичным градоначальником в храме Христа Спасителя. Тогда же он поручил постоянным членам Совета Безопасности сформулировать предложения по увековечиванию памяти Лужкова.

Юрий Лужков умер 10 декабря в возрасте 83 лет в больнице в Мюнхене вскоре после срочной операции на сердце. Главврач клиники сообщил, что Лужкова доставили к ним с инфарктом. После коронарографии у него произошло редчайшее осложнение.

Лужков возглавил столицу в 1992 году. В 2010-м решением тогдашнего президента Дмитрия Медведева он был уволен с поста «в связи с утратой доверия». В сентябре 2016-го Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. После ухода из политики Лужков занимался сельским хозяйством.

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