Известный блогер предложил увековечить Лужкова в центре Москвы

Известный российский блогер Илья Варламов предложил увековечить в центре столицы имя бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Таким способом блогер прокомментировал инициативу группы депутатов, которые захотели присвоить одной из улиц или площадей имя покойного главы города. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам Варламова, Лужков запомнился «градостроительными преступлениями и уничтожением исторического облика Москвы». В качестве примера деятельности бывшего мэра блогер привел строительство торговых центров и изменение концепции привокзальных площадей, включая территорию перед Курским вокзалом. Варламов также назвал место, которое может носить имя Лужкова.

«Можно, кстати, даже Манежную площадь переименовать, потому что это его первое дело — строительство торгового комплекса на Манежной площади. Это стало уже не совсем площадью, а не очень приятным торговым комплексом. Площади, где стоит торговый комплекс «Европейский», можно дать его имя, чтобы увековечить то, что он сделал для Москвы. Он же, можно сказать, открыл эту дверь по застройке любого клочка земли в центре, поэтому надо какие-нибудь его творения увековечить», — пояснил блогер.

Ранее в апреле с идеей переименования выступили более 30 депутатов Госдумы. Они направили ходатайство мэру Москвы Сергею Собянину. Свою позицию авторы обращения аргументировали тем, что Лужков внес значительный вклад в развитие столицы и реализовывал судьбоносные проекты, такие как восстановление храма Христа Спасителя, реставрация Большого театра и другие.