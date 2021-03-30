В России рассказали о возможном запрете на новые имена для улиц

В Общественной палате (ОП) России прошло заседание, посвященное экспертизе проекта федерального закона «О наименованиях географических объектов». Власти обсудили возможный запрет на новые имена для улиц. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал заместитель председателя Комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Григорий Заславский.

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По словам Заславского, комиссия решила сформулировать ключевые положения нового закона о наименовании объектов и охране существующей топонимики с помощью возможного запрета на появление третьего названия в случае переименования. «Возьмем чисто гипотетический пример. Если в Москве захотят изменить название шоссе Энтузиастов, то оно не может быть переименовано, скажем, в проспект Ангелы Меркель — если вдруг отношения наши с Германией резко пойдут вверх. Допустимо будет лишь вернуть этой городской магистрали ее старое название — Владимирский тракт», — пояснил Заславский.

Члены комиссии также обсудили изменения наименований географических объектов, включая реки и горные вершины. Зампред отметил, что в ближайшее время у участников обсуждения соберут комментарии. Затем свод рекомендаций передадут на обсуждение в Госдуму. В случае одобрения законопроект выйдет в первом чтении.

В ноябре 2020 года краевед Владимир Кобзарь задумал вернуть городу Боровску Калужской области дореволюционные названия улиц. Он предложил избавить шесть объектов от советских наименований. Свою позицию Кобзарь аргументировал тем, что в истории города дореволюционная эпоха «многократно превышает советский период».

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