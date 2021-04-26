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Собчак поделилась болью из-за оборвавшихся отношений со Шнуровым

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась своей болью после интервью певца Сергея Шнурова, в котором тот в негативном ключе высказался о ней. Собчак прокомментировала слова бывшего друга и рассказала об оборвавшихся отношениях на своей странице в Instagram.

Собчак отметила, что никогда не осуждает людей за их жизненные решения, однако поведение Шнурова ее сильно расстроило.

«Можно перестать общаться, можно выбрать новую жизнь и вычеркнуть без объяснений причины не только меня, но и многих наших питерских друзей (ты знаешь, о ком я). Но зачем обсирать свое же с ними прошлое? Почему нельзя с благодарностью вспоминать и солисток твоих бывших, и Матильду, и меня, и всех тех, кто в какой-то момент был с тобой рядом?» — задалась вопросом Собчак.

Телеведущая добавила, что действительно считала отношения со Шнуровым дружескими, поэтому ей было больно, когда певец «просто пропал». Но еще больнее Собчак было после того, как бывший друг без объяснения причин опубликовал стихи про ее личные отношения.

«Оказывается, тебе просто было приятно, что "сковородка шипит" и подписка растет... Ну ок. Надеюсь, моя спина не ранила твой нож? Я справилась, и все ок, в меня этих ножей летят сотни в день. Но от бывших друзей я их еще чувствую», — написала журналистка.

В конце поста Собчак пожелала новым друзьям Шнурова всегда помнить о том, как певец поступал со своими старыми приятелями.

Ранее на YouTube вышло интервью с участием Шнурова. В ходе разговора певец опроверг заявление о том, что он когда-либо дружил с Собчак. Кроме того, он назвал журналистку хорошим оппонентом в спорах и сравнил ее со сковородкой, которая всегда будет шипеть, если в нее плюнуть.

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