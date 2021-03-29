Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть

Телеведущая Ксения Собчак во время беседы с ведущим шоу Comment Out Владимиром Маркони раскритиковала юмористический проект КВН. В разговоре, который опубликован на ее YouTube-канале, она также напророчила шоу скорую смерть.

Собчак предположила, что ее собеседник не смотрит КВН, и усомнилась в том, что современные выпуски передачи можно считать зеркалом происходящего в стране. «Я считаю, что КВН в 21-м году — вообще не актуально», — сказала телеведущая.

По ее мнению, когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов выпустит новый проект, который Собчак посчитала похожим на передачу Первого канала, «КВН вообще умрет». Кроме того, критикуя программу, телеведущая сравнила редактуру в КВН с тем, как работал Главлит при Советском союзе.

Маркони не согласился с ней и подчеркнул, что, по его мнению, в современном КВН присутствует актуальность. «Там не должна быть актуальность в каждой репризе, в каждом номере и каждую минуту», — отметил он.

Ранее блогерша Ида Галич объяснила, почему из КВН перестали выходить новые комедийные звезды. По ее мнению, программу вовремя не переформатировали и не адаптировали к современным реалиям.