Телеведущую Ксению Собчак заподозрили в нехватке денег, из-за чего она сейчас соглашается на любую рекламу в соцсетях. Об этом сообщает «КП».

Перед рождением сына Платона телеведущая приобрела таунхаус на Рублевке, однако после развода и повторного брака с режиссером Константином Богомоловым телеведущая задумалась о строительстве второго дома в том же поселке.

Работы по строительству должны были завершиться еще прошлым летом, однако из-за пандемии стройка была заморожена. Дом до сих пор остается недостроенным. Как заподозрила промоутер Алина Красная, сейчас у телеведущей нет свободных средств, чтобы достроить дом. «Из-за кризиса Собчак соглашается на любую рекламу. Хвалит даже не особо топовых дизайнеров», — сказала она.

Ранее стало известно, что Собчак, проживающая в коттеджном поселке «Горки-8», отдает за охрану и благоустройство поселка не менее 40 тысяч рублей в месяц, сообщил ее сосед, ведущий Первого канала Алексей Шаранин. Коммуналка обходится ей в 50-60 тысяч, около 100-150 тысяч журналистка платит няне, от 50 тысяч — домработнице.