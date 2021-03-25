Рекламодатель отказался сотрудничать с Собчак из-за интервью с маньяком

Дистрибьютор тест-систем для определения коронавируса, компания «Авивир» отказалась сотрудничать с блогером и ведущей Ксенией Собчак из-за появления рекламы в выпуске о «скопинском маньяке» Викторе Мохове. Об этом «Ленте.ру» сообщил глава отдела маркетинга Михаил Василенко.

По его словам, в договоре указывалось, что интеграция будет размещена в одном из выпусков программы «Осторожно, Собчак», однако представители журналистки не упоминали, кто именно будет героем ролика. Василенко добавил, что в настоящее время юристы ведут диалог с продакшеном Собчак.

Представитель рекламодателя подчеркнул, что упоминание интеграции «Авивира» сняли из описания под выпуском с Моховым. «Мы бы на эту историю не согласились. Такой сюрприз нас, мягко говоря, удивил», — отметил Василенко.

Разговор со скопинским маньяком вышел на YouTube-канале Ксении Собчак 22 марта. До его публикации телеведущая заявляла, что нашла возможность снять фильм о Мохове, хоть он никому не давал интервью. Журналистка утверждала, что ее ролик будет не о маньяке, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Ролик вызвал широкий резонанс в обществе: некоторые зрители посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку. Российский юморист Семен Слепаков написал стихотворение, в котором высмеял поведение Собчак, а ведущий Александр Невзоров предположил, что журналистка просилась к Мохову в подвал на пару месяцев.