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Собчак оценила решение проверить ее интервью с маньяком

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак позитивно оценила решение Следственного комитета (СК) России о проверке ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. В своем Telegram-канале она заявила, что сотрудники ведомства поступают «хорошо и правильно».

«Человек, который так думает и совершал серьезные преступления, опасен. В том числе и поэтому мы оставили все подобные высказывания, и надеемся, что СК действительно воспользуется материалами этого интервью», — написала Собчак, имея в виду фразу маньяка о том, что тот планирует снова «заняться» одной из своих жертв.

Телеведущая также в очередной раз отвергла обвинения в том, что дала Мохову 50 тысяч рублей за запись интервью. Она назвала эту информацию «прямым враньем».

Разговор со скопинским маньяком вышел на YouTube-канале Собчак 22 марта. До его публикации телеведущая заявляла, что нашла возможность снять фильм о Мохове, хоть он и не давал никому интервью. Журналистка утверждала, что ее ролик будет не о маньяке, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Ролик Собчак вызвал широкий резонанс в обществе: часть зрителей посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Собчак дала ему три миллиона рублей за интервью.

На фоне скандала материалом заинтересовались в Следственном комитете. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина ведомство проведет проверку и даст высказываниям Мохова надлежащую правовую оценку.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта, после 17 лет заключения. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.

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