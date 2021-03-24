Жириновский озвучил гонорар скопинского маньяка за интервью Собчак

Лидер партии ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский озвучил гонорар скопинского маньяка Виктора Мохова, который дал интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишет «Собеседник.ru».

«Дали ему три миллиона рублей, чтобы он участвовал в интервью. А он уже пообещал снова заняться одной из бывших жертв. Это что такое? И вы это даете в эфир на миллионную аудиторию?», — возмутился политик.

Жириновский призвал разработать проект закона, который будет запрещать брать интервью у тех, кто отбыл наказание за преступление, связанное с насилием над личностью, или убийство. По его словам, люди, отбывшие сроки за подобные преступления, не должны становиться популярными или знаменитыми и тем более получать от желающих побеседовать с ними крупные суммы денег.

Ранее депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила запретить осужденным высказываться о событиях, касающихся потерпевших. Она пообещала подготовить соответствующий законопроект после скандального интервью скопинского маньяка.

Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. 22 марта Собчак опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о скопинском маньяке.