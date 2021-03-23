Раскрыта реакция скопинского маньяка на обсуждение его интервью с Собчак

Скопинский маньяк Виктор Мохов, вышедший на свободу после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, рад общению с журналистами. Его реакцию на обсуждение интервью с телеведущей Ксенией Собчак раскрыл старший советник юстиции, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании уголовного дела Мохова, Дмитрий Плоткин, передает ТАСС.

По его словам, россиянину доставляет удовольствие эта ситуация, потому что журналисты «его пиарят, а он и доволен».

Плоткин добавил, что Мохов находится под постоянным надзором полиции. «Он выходит в магазин — за ним полицейский идет (...), постоянно возле его дома дежурит машина. Он не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться», — отметил старший советник юстиции.

Ранее Следственный комитет (СК) России заинтересовался фильмом-интервью про скопинского маньяка, автором которого выступила Собчак. По поручению главы СК Александра Бастрыкина будет проведена проверка. Глава ведомства поручил дать высказываниям Мохова надлежащую правовую оценку.

22 марта Собчак опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о скопинском маньяке, в котором взяла интервью у Мохова. В частности, телеведущая спросила у своего собеседника, нравится ли ему повышенное внимание журналистов к нему. «По кайфу», — ответил скопинский маньяк.

Мохов отбыл срок наказания 3 марта. В 2000 году маньяк предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.