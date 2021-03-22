Скопинский маньяк дал интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.

В частности, Собчак спросила у Мохова, нравится ли ему повышенное внимание журналистов к нему. «По кайфу», — ответил скопинский маньяк. Он также рассказал телеведущей, что в тюрьме многие узнавали его и признавались, что видели его по телевизору.

«Вину свою искупил, что теперь. Всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует, у них все наладилось», — сказал Мохов в ответ на вопрос Собчак о том, занимался ли он в тюрьме самокопанием.

Интервью комментировала Анна Кулик, независимый эксперт и профайлер, который работает с ФСБ и Следственным комитетом. По словам Кулик, Мохов не соответствует стереотипному образу маньяка, который кажется страшным. «Мохов выглядит достаточно скромным, простеньким, сексуально озабоченным, гедонистическим, мало эмоциональным, но и не интеллектуальным», — отметила эксперт.

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.