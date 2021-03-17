Собчак опровергла информацию о ее встрече со скопинским маньяком

Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о встрече со скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была», — отметила Собчак. Она добавила, что на опубликованной фотографии из ресторана «Сахар», вызвавшей подозрения, запечатлен следователь.

Ранее журналисты «Комсомольской правды» сообщили, что освободившийся из мест лишения свободы Мохов во вторник, 16 марта, был замечен в компании телеведущей в ресторане «Сахар» в Скопине Рязанской области. Утверждалось, что на встрече присутствовала съемочная группа, а местные жители якобы рассказывали, что съемки также проходили в доме Мохова, после чего он выходил провожать работников телеканала.

Кроме того, Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал фото предполагаемой встречи. На снимке телеведущая сидит за столом с неизвестным спутником.

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. Он получил солидный гонорар за участие в телешоу, поэтому не вернулся домой, как предписывают правила, а отправился отдыхать на юг. При этом представители ведущих федеральных телеканалов открестились от приглашения мужчины в эфир их ток-шоу.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.