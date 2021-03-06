Остатки бункера скопинского маньяка для его жертв показали на видео

Журналисты Ruptly показали остатки бункера скопинского маньяка Виктора Мохова, в котором педофил четыре года держал своих несовершеннолетних жертв в качестве секс-рабынь. Видео публикует в своем Telegram-канале RT.

На кадрах следователь Дмитрий Плоткин, который вел дело маньяка, показывает ржавый старый гараж, под которым находится узкий проход в подземный бункер. Проход завален мусором и затоплен почти до самого уровня земли. Следователь напомнил, что Мохов бил своих пленниц резиновым шлангом и травил слезоточивым газом за неповиновение, мог отключить электричество и грозился оставить их без вентиляции.

«Девочки все эти годы спасались творчеством. Катя (младшая из узниц — прим. «Ленты.ру») писала стихи, рисовала, делала различные поделки, даже унесла с собой домик на память», — рассказал Плоткин. Следователь также выразил уверенность, что подобного не повторится, поскольку Мохову уже 71 год и он понес наказание.

Виктор Мохов освободился после 17 лет заключения 5 марта. Он получил солидный гонорар за участие в телешоу, поэтому не вернулся домой, как предписывают правила, а отправился отдыхать на юг. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьник секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.