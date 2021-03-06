Силовые структуры
 
Последние новости
Украина пригрозила России радикальными шагами из-за конфликта в Донбассе
Украина обозначила сроки отказа от электроэнергии из России
Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин
Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота
Ученые назвали способные выжить через миллиард лет организмы
Истребитель шестого поколения ВВС США назвали оружием жесткой войны
Пушков ответил Познеру после слов о праве телеканалов приглашать маньяка Мохова
В Белоруссии возбудили дело против перешедших на сторону оппозиции силовиков
Врач назвал самый опасный прибор на кухне
Новости партнеров
Прослушать новость

Скопинский маньяк выразил желание увидеть рожденных от пленницы детей

Перейти в «Мою Ленту»
Виктор Мохов
Виктор Мохов
Кадр: «112»

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, выразил желание увидеть детей, рожденных от пленницы Елены Самохиной. Ее вместе с Екатериной Мартыновой он почти четыре года держал в бункере в качестве секс-рабынь. Видео интервью с ним публикует Telegram-канал «112».

Самохина, которую насиловал маньяк, родила от него двух сыновей, — Владислава и Олега. Мохов подкинул обоих в подъезды жилых домов, оставив при малышах записки с их именами и датами рождения. «Чтобы они выжили, не умерли, я их специально отнес в подъезд и оставил там. Заботился о них», — сказал Мохов.

Насильник заявил, что не мог оставить детей у себя, так как у него не было на них документов. Кроме того, он уточнил, что не помнит, кто из детей был старше.

Мохов провел в колонии 17 лет за похищение и изнасилование двух девушек и 3 марта вышел на свободу, после чего приехал в Москву на ток-шоу. Домой в Скопин Рязанской области он не вернулся. Теперь маньяк намерен жениться и отдохнуть на юге.

В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На федеральных телеканалах открестились от ток-шоу со скопинским маньяком
Скопинский маньяк не вернулся домой
Скопинский маньяк разоткровенничался на видео о своих преступлениях
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 3 марта

«На меня смотрело какое-то жуткое существо»

На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
18:07 3 марта

Стало известно местонахождение Навального

16:49 3 марта

Россиянин насиловал 13-летнюю дочь в кровати рядом со спящей женой

15:49 3 марта

Путин назначил генерала из Петербурга новым заместителем Бастрыкина

Силовые структуры00:01 3 декабря 2020

«Для фанатиков главное — жестокость»

Большинство осужденных за терроризм в России — мусульмане. Почему так происходит?
17:46 3 марта

В колонии вспыхнул бунт из-за попытки конвоиров сфотографировать татуировки зэка

15:25 3 марта

Дочь российского посла обокрал ее сообщник

16:29 3 марта

Сын офицера НКВД пожаловался в полицию на правнука расстрелянного мужчины

Силовые структуры00:01 1 декабря 2020
Радик Тагиров

«Такие преступники сами не останавливаются»

В России поймали самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и на годы исчез без следа
14:32 3 марта

Путин назвал хорьковыми цели вовлекающих подростков в протестные акции

14:18 3 марта

Путин заявил о необходимости защиты полицейских и их семей от любых угроз

14:13 3 марта

Глава МВД раскрыл данные по борьбе с криминальными авторитетами в России

Россия
Москва запаслась тюльпанами
Борис Ельцин после голосования на избирательном участке, 1996 г.«Ельцин продул бы с разгромным счетом»
Глеб Павловский — о выборах 1996 года, поиске преемника Ельцина и испорченных отношениях с Украиной
В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Главархив Москвы открыл доступ к документам об утраченных храмах и монастырях
Михаил Горбачев«Ну вы меня понимаете»
Михаилу Горбачеву 90 лет. Что он говорил о США, перестройке, Ельцине и Иисусе Христе
В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным
Все материалы
Мир
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
Российскую вакцину «Спутник V» предложили производить в Италии
«Противостояние было неизбежным»
75 лет назад Черчилль объявил СССР холодную войну. Готов ли Запад снова опустить железный занавес?
Глава РФПИ встретился с канцлером Австрии
«Есть вещи, которые нельзя совершать даже принцу»
Саудовский принц нажил много врагов на пути к престолу. Теперь его обвиняют в убийстве одного из них
Все материалы
Бывший СССР
«Он не может принимать адекватные решения»
В Армении армия пошла против Пашиняна из-за его слов об «Искандерах». У премьера не осталось союзников
«У них свои интересы и цели»
Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Все материалы
Экономика
Китай решил прокормить себя по-новому
Назван способ накопить на достойную пенсию в России
Найдется все
В России объявили войну неплательщикам налогов. Теперь россияне заплатят даже за чужие долги
Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды
Ответить за банкротство
Кредиторы «Дека» требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
В России захотели запретить одноразовый пластик
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Все материалы
Силовые структуры
В ходе спецоперации в Армении задержали двух воров в законе
«На меня смотрело какое-то жуткое существо»
На свободу вышел Скопинский маньяк. Школьница рассказала, как была секс-рабыней в его бункере
Награда за главного киргизского вора в законе достигла пяти миллионов долларов
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Скопинский маньяк не вернулся домой
«Прибыль делят смотрящие и надзиратели»
 
Друга Кокорина и Мамаева поймали в набитом фальшивыми деньгами Mercedes
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
«Он сжал зубы и пошел биться»
Как смерть 23-летнего боксера после чемпионского боя навсегда изменила правила поединков
Все материалы
Культура
Алек Болдуин покинул Twitter из-за «неадекватной» реакции на его шутку
Chloe X HalleБиполярные ночи
Бог порошков, депрессия Земфиры и отцы стадионного рока: главная музыка месяца
Названы самые популярные российские писательницы современности
Воспитание чувств
Учительница-порнозвезда, полицейский-убийца и брошенный дом: что показали на Берлинском фестивале
Киркоров пообещал отправить бывшего возлюбленного Бузовой на «Евровидение»
Мама, анархия
Настоящий шедевр, похмелье по юности и робот-любовник: как начался Берлинский фестиваль
Описаны отношения Киркорова и Пугачевой
Все материалы
Интернет и СМИ
У части россиян отключат домашний интернет
«Это больше чем просто синяки на коже»
Последствия коронавируса, войн и ошибок власти — в объективах лучших фотографов мира
Названо условие восстановления аккаунта Трампа в YouTube
«Все только и делают, что хвалят себя»
Маск зовет на разговор Путина, Соловьева банят биониклы: что не так с нашумевшей соцсетью Clubhouse?
Звезда телешоу умер в 30 лет
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Ведущий «Говорит Москва» рассказал об увольнении по требованию главреда
Все материалы
Ценности
Модель OnlyFans объяснила достижение эффекта аномально тонкой талии на фото
«Это женский инстинкт самосохранения»
Россиянки идут в эскорт в погоне за роскошной жизнью. Чем они рискуют и чего боятся?
Стилистка раскрыла необычный способ обновить гардероб без вложений
«Почему я не сделала этого раньше?»
Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся после семи лет брака. Как они будут делить нажитые миллионы?
Женщина запустила бренд косметики и заработала 3 миллиона рублей за 20 дней
«Мы были принципиально неверны друг другу»
Как советская школьница сбежала в США, стала моделью и вышла замуж за знаменитого писателя
Парень устал от отказов в работе из-за его лица, сделал пластику и стал моделью
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
На Украине появятся почтовые марки с голыми женщинами
Козленок-циклоп с двумя зрачками в одном глазу родился на Филиппинах
«Одним утром я проснулась и поняла: блин, а я не в кино»
История россиянки, которая переехала в Милан за любовью и нашла дело всей жизни
Знакомые много лет подруги оказались разлученными в детстве сестрами
Мальчик поймал гигантскую рыбу вдвое тяжелее себя
Все материалы
Новый электрический Volkswagen будет заряжаться за несколько минут
JAC S7: китайский кроссовер, который нарисовал бывший дизайнер Maserati
Новинка появилась в России и стоит от 1 449 900 рублей
Дизельный Audi для «Ле-Мана» выставили на продажу
Porsche Taycan Cross Turismo: практичность на батарейках
Чем будет привлекать покупателей электрический универсал из Германии
Обновленную Lada Vesta сняли на видео
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 3
Десять вопросов для тех, кто кое-что смыслит в автомобилях
Porsche Taycan превратится в купе и кабриолет
Все материалы
Дом
Квартиры в Москве подорожали по инерции
«У меня начались панические атаки»
История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
Джонсон создаст благотворительный фонд для оплаты «золотых обоев» в квартире
Интимная зона
У каждого второго жителя Земли нет нормального туалета. Как это угрожает жизням миллионов людей?
Британцы задумали строить дома в стиле игры Minecraft
Илон Маск создаст собственный город
Уперлись в потолок
Квартиры в Москве больше не дорожают. Ждать ли падения цен на жилье?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы