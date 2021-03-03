«Скопинский маньяк» вышел на свободу после 17 лет заключения

«Скопинский маньяк», 70-летний Виктор Мохов вышел на свободу из колонии после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, осужденный покинул колонию в Саратовской области, где отбывал наказание, ранним утром 3 марта. Он на поезде отправился к месту жительства в Рязанскую область.

Там за ним должны установить надзор на шесть лет, на протяжении которых Мохову запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Также он должен дважды в месяц отмечаться в полиции.

Из характеристики администрации колонии следует, что Мохов на путь исправления не встал, вину в своих преступлениях признал частично. За время отбытия срока характеризовался отрицательно, на мероприятия воспитательного характера реагировал слабо, участвовал в общественной жизни отряда по необходимости.

В 2000 году Мохов предложил подвезти до дома 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

Екатерина Мартынова призналась в интервью, что перед освобождением маньяка у нее есть волнение. «Не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — рассказала Мартынова.