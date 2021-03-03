В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о кастрации педофилов

В Госдуме дорабатывают нюансы законопроекта о химической кастрации педофилов. Его могут внести в нижнюю палату парламента в этом году, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, передает агентство «Москва».

«Идейное решение понятно, оно достаточно хорошее. Но чтобы это идейное решение реализовать с точки зрения юридической техники и с практической, мы сейчас эти нюансы дорабатываем», — сказал собеседник агентства.

Комментируя выход «скопинского маньяка», 70-летнего Виктора Мохова на свободу депутат отметил, что в случае повторного преступления ему нужно будет дать пожизненный срок. «Или, в противном случае, опять же, нам необходимо вводить институт химической кастрации: когда судья, следователь, прокурор, эксперт в сфере здравоохранения скажут, что это заболевание, то его необходимо лечить», — сказал Выборный, допустив также вероятность хирургической кастрации.

Кроме того, депутат отметил, что потенциальные педофилы должны находиться под постоянным контролем, если речь идет о заболевании психики. «Если органы надзора поймут, что он завязывает отношения с несовершеннолетними, то, как минимум, его должны пригласить и предупредить о том, что органы правопорядка это видят и при подобной попытке они будут воспринимать как покушение на возможное совершение преступление», — добавил Выборный.

Ранее в России уже предлагали создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Вопрос находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

В 2000 году безработный Виктор Мохов встретил на улице 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину и предложил девушкам подвезти их до дома. Они согласились, но вместо этого он повез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который Мохов, ныне известный как «скопинский маньяк», заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. 3 марта он вышел на свободу.