Россиянин поджидал и трогал девочек возле школы

В Магнитогорске местный житель поджидал и трогал девочек возле школы. Отец одной из них выследил мужчину и обратился в полицию. Об этом пишет Readovka в своем Telegram-канале.

По информации издания, мужчина набрасывался на школьниц и трогал их у школы №61. Отец одной из пострадавших нашел его страницу в соцсетях — оказалось, что мужчина проводит музыкальные уроки для детей, выкладывает с ними фотографии в обнимку и параллельно с этим состоит в порнопабликах.

По факту произошедшего проводится проверка.

15 сентября в Рыбинске Ярославской области были найдены мертвыми две девочки 8 и 13 лет. В убийстве заподозрили возлюбленного их матери. По предварительным данным, женщина познакомилась с подозреваемым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах были множественные ножевые ранения.

После этого случая в России захотели создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Вопрос находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой.