Россиянина осудили за развращение десяти школьников

В Ижевске суд приговорил мужчину к 21 году колонии строгого режима за развращение десяти мальчиков в возрасте 8-17 лет. Об этом в понедельник, 7 сентября, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Евгения Еремеева.

По ее словам, все пострадавшие — ученики гимназии, где 38-летний мужчина был научным руководителем при написании рефератов. Педофил приглашал школьников к себе домой и совершал развратные и насильственные действия сексуального характера.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, о преступлениях стало известно, когда один из пострадавших признался в произошедшем родителям.

В ходе расследования были проведены осмотры места происшествия, очные ставки, допрошены потерпевшие и свидетели, проведен ряд экспертиз.

Осужденный вину не признал, заявив, что ученики его оговорили. По решению суда ему запретили работать с детьми. Кроме того, в колонии, мужчина будет направлен на принудительное наблюдение и лечение у психиатра.