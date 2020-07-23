Промышлявший под видом детского врача россиянин осужден за педофилию

В Волгоградской области к 17 годам и шести месяцам колонии особого режима приговорен 60-летний местный житель, осужденный за педофилию. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в мае и августе 2019 года мужчина под видом детского врача или почтальона знакомился с малолетними школьницами на улице, после чего уводил своих жертв в укромное место и совершал в отношении них действия сексуального характера. К одной из своих жертв он обманом проник в жилище, где надругался над ребенком. Следствие получило неопровержимые доказательства причастности промышлявшего в регионе педофила как минимум к трем преступлениям.

От его действий пострадали девочки в возрасте семи, девяти и 12 лет. СКР расследовал уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера») и по статье 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»). Поймать 60-летнего мужчину удалось благодаря работе по установлению примет и манер поведения, к розыску привлекался профессиональный художник, который составил портрет подозреваемого. Кроме того, велась работа с записями с камер наружного наблюдения и проверялись ранее судимые граждане.

В 2001 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и отсидел 12 лет, после чего вышел и вновь начал совершать преступления.

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