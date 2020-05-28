Российский подросток заманил в заброшенный дом девятилетнюю девочку и убил

В Воронежской области 16-летний подросток заманил девятилетнюю девочку в заброшенный дом и убил. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 27 мая в полицию поступило сообщение об исчезновении ребенка. Выяснилось, что еще 25 числа девятилетняя девочка ушла из дома гулять и не вернулась. Позже выяснилось, что проживавший неподалеку 16-летний подросток убил ее, а тело спрятал в заброшенном доме в селе 2-е Никольское.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По одной из версий, подросток, заманив ребенка в заброшенное здание, предложил вступить с ним в половую связь. После отказа он задушил девочку. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания и указал место, где спрятал тело потерпевшей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследования уголовного дела продолжается.

13 мая сообщалось, что в Ленинградской области российская школьница успела позвонить родителям и спастись из рук педофила.

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