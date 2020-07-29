Обвиняемый в педофилии россиянин упал с кровати в камере и умер

Педофил, обвинявший полицейских в побоях, скончался в больнице Новгородской области после того, как упал с кровати в СИЗО. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

22 июля сотрудник изолятора города Боровичи, где содержали россиянина, обнаружил, что арестованный лежит на полу. С подозрением на черепно-мозговую травму мужчину доставили в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Как уточняет канал, арестованный содержался в камере один. По предварительной версии, он упал со второго яруса кровати.

В Следственном комитете России (СКР) отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Тело заключенного направлено для проведения судебного медицинского исследования для определения точной причины смерти.

Мужчину поймали весной 2019 года, его обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера и разврате. Во время задержания он оказал сопротивление и оперативники применили к нему физическую силу, о чем доложили в рапорте. Через двое суток мужчину отпустили из-за неправильной квалификации по уголовному делу. Пока он был на свободе, в полицию поступило еще одно заявление о совершении преступления в отношении девочки 8 лет. Педофила вновь задержали.

При этом СКР по жалобе задержанного возбудил дело против полицейских по статье о превышении ими полномочий за избиение подозреваемого. После этого перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить. Уже на следующий день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отозвать из суда ходатайство о взятии оперативников под стражу.

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