Смертельное падение педофила с кровати в камере российского СИЗО попало на видео

Момент смертельного падения обвиняемого в педофилии с верхнего яруса кровати в камере российского СИЗО попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как мужчина падает на пол. Через несколько дней он скончался в больнице Новгородской области от полученной в результате падения черепно-мозговой травмы.

Ранее 29 июля сообщалось о гибели педофила, обвинившего полицейских в побоях. 22 июля сотрудник изолятора города Боровичи нашел арестованного на полу. Он содержался в камере один.

В Следственном комитете России (СКР) отметили, что выясняют обстоятельства произошедшего. Тело заключенного направлено для проведения судебного медицинского исследования для определения точной причины смерти.

Мужчину поймали весной 2019 года и обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера и разврате. Во время задержания он оказал сопротивление, и оперативники применили к нему физическую силу, о чем доложили в рапорте. Через двое суток мужчину отпустили из-за неправильной квалификации по уголовному делу. Пока он был на свободе, в полицию поступило еще одно заявление о совершении преступления в отношении девочки 8 лет. Педофила вновь задержали.

При этом СКР по жалобе задержанного возбудил дело против полицейских по статье о превышении ими полномочий за избиение подозреваемого. После этого перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить. Уже на следующий день председатель СКР Александр Бастрыкин поручил отозвать из суда ходатайство о взятии оперативников под стражу.

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