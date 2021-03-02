Готовящемуся к выходу на свободу скопинскому маньяку запретят гулять ночью

Виктору Мохову, получившему 17 лет колонии за похищение и изнасилование двух школьниц, после выхода на свободу запретят гулять по ночам. Об этом сообщает РИА Новости.

Также скопинский маньяк не сможет посещать массовые мероприятия и без разрешения покидать пределы Скопинского района.

Ранее сообщалось, что Мохов, несколько лет удерживавший девушек в своем подвале в качестве секс-рабынь, окажется на свободе 3 марта. Одна из жертв извращенца, Екатерина Мартынова, призналась в интервью, что перед этой датой у нее есть волнение, хотя об освобождении Мохова она начала думать еще год назад. «Не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — рассказала Мартынова.

В 2000 году тогда 50-летний Мохов решил подвезти до дома 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, но привез девушек за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.