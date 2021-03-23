Следственный комитет проверит интервью Собчак со скопинским маньяком

Следственный комитет (СК) России заинтересовался фильмом-интервью про скопинского маньяка Виктора Мохова, автором которого выступила телеведущая Ксения Собчак. Об этом сообщает РИА Новости.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина будет проведена проверка. Глава ведомства поручил дать высказываниям Мохова надлежащую правовую оценку.

22 марта Собчак опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о скопинском маньяке, в котором взяла интервью у Мохова. В частности, телеведущая спросила у своего собеседника, нравится ли ему повышенное внимание журналистов к нему. «По кайфу», — ответил скопинский маньяк. Он также рассказал Собчак, что в тюрьме многие узнавали его и признавались, что видели его по телевизору.

В ходе разговора он рассказал, что после освобождения из плена одна из его жертв больше не становилась матерью. «От меня родила и больше не рожает. Наверное, надо опять мне заняться ею», — сказал он. Депутат Госдумы Оксана Пушкина отправила депутатские запросы во ФСИН и Генпрокуратуру по поводу высказанного Моховым намерения помочь зачать детей одной из его жертв.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него.