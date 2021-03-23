Жириновский потребовал отстранить Собчак от эфира

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отстранить телеведущую Ксению Собчак от эфира после интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению политика, необходимо также законодательно запретить брать интервью у лиц, осужденных по статьям о насилии или убийстве. «Давайте проект закона — запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц», — уточнил Жириновский. Обращение по поводу эфиров с «убийцами, насильниками, маньяками» он предложил отправить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту.

Ранее Собчак опубликовала на своем YouTube-канале документальный фильм о скопинском маньяке, в котором взяла интервью у Мохова. В частности, телеведущая спросила у своего собеседника, нравится ли ему повышенное внимание журналистов к нему. «По кайфу», — ответил скопинский маньяк. Он также рассказал Собчак, что в тюрьме многие узнавали его и признавались, что видели его по телевизору.

Позже журналистка сообщила, что ожидает большого количества негативных комментариев, авторы которых будут уверены в том, что маньякам не нужно давать слово. «Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня, неважно за что», — уверена телеведущая. Собчак считает, что журналисты имеют право исследовать границы добра и зла.

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.