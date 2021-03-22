Скопинский маньяк рассказал Собчак о любви

Скопинский маньяк Виктор Мохов порассуждал о любви в разговоре с телеведущей Ксенией Собчак, которая взяла у него интервью. Ролик опубликован на ее YouTube-канале.

Собчак спросила у Мохова, что такое любовь, по его мнению. «Любовь — это инстинкт», — заявил Мохов. Он также рассказал, что понял, что «полюбил» одну из своих пленниц, потому что к ней лежала душа.

«Ухаживания» маньяка заключались в том, что он покупал девушке шоколадки, разрешал ей бывать в доме, а также водил ее гулять. При этом Мохов заявил, что не ожидал от пленницы взаимности: «Мне неважно было, что я ей не нравлюсь. Главное — что она мне нравилась».

Мохов также поделился с телеведущей тем, что ему всегда нравились красивые девушки, которые не обращали на него внимания. При этом «не особо красивые» девушки «сами липли» к нему, однако их маньяк игнорировал. «Я всегда выбирал таких самых-самых», — сказал он.

Интервью Мохова Собчак вышло в понедельник, 22 марта. До его публикации телеведущая заявляла, что нашла возможность снять фильм о скопинском маньяке, хоть он и не давал никому интервью. Собчак утверждала, что ее ролик будет не о Мохове, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения 3 марта. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.