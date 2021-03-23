Богомолов порассуждал о фильме про скопинского маньяка

Российский режиссер Константин Богомолов порассуждал о фильме-интервью про скопинского маньяка Виктора Мохова. Своими мыслями постановщик поделился в публикации в Facebook.

Богомолов прокомментировал документальную картину авторства супруги, телеведущей Ксении Собчак. Режиссер заявил, что необходимо создавать подобные фильмы для освещения остросоциальных тем. Он также отметил главную, по его мнению, идею ленты.

«[Маньяк предстает] обыкновенным дедушкой, ежедневным бюргером, обывателем. Атеист. Разумен. Современен. И даже со взглядами на политику. Он не извращен до тошноты. Он до тошноты обыкновенен. Нормален в сорокинском смысле. И эта нормальность его — главное извращение. Он один из нас», — резюмировал театральный режиссер. Он подчеркнул, что данный фильм — «очень тяжелая и суперважная работа».

Ранее телеведущая Ксения Собчак представила документальную картину о маньяке Викторе Мохове. В фильме журналистка побеседовала с недавно вышедшим на свободу преступником.

10 февраля текущего года «Новая газета» опубликовала письмо Богомолова, в котором он раскритиковал ценности «Нового этического рейха» на Западе, ЛГБТ-активистов и феминизм. Режиссер предложил «ясно и внятно сформулировать новую правую идеологию», которой надлежит отстаивать «ценности сложного мира». В ином случае, по мнению постановщика, граждане России попадут в «босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно нейтральные черти».