Опубликована новая записка скопинского маньяка-педофила Виктора Мохова. Оказалось, что девушек, которых он держал в подвале в течение четырех лет, он планировал убить. Об этом рассказал следователь Дмитрий Плоткин в эфире «России 24».

«Он их называл кроликами. Говорил: "Придет время — и умрете вы. Я ваши тела закопаю. И ваши косточки никто не найдет"», — заявил следователь. По данным телеканала, в записке Мохов писал, что стареющие животные становятся моложе при общении с более молодыми, так же устроено и у людей.

Виктор Мохов освободился после 17 лет заключения 5 марта. Он получил солидный гонорар за участие в телешоу, поэтому не вернулся домой, как предписывают правила, а отправился отдыхать на юг.

В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.