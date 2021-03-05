Познер порассуждал о праве телеканалов приглашать на ток-шоу скопинского маньяка

Телеведущий и журналист Владимир Познер порассуждал о праве российских телеканалов приглашать в эфир скопинского маньяка Виктора Мохова. Его точка зрения опубликована на сайте «Познер Онлайн».

Он напомнил, что 70-летний преступник, оказавшийся на свободе после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек, имеет такие же права, как и все остальные граждане. «Если его пригласили на телевизионное шоу, то он может идти. (...) Телевидение имеет право приглашать кого хочет, если это не противоречит закону», — подчеркнул журналист.

Познер привел в пример США, где человек, отбывающий наказание в тюрьме, не имеет права писать книгу о своем преступлении и получать за нее деньги. «Но когда он отсидел свой срок, он больше не преступник. Это разные вещи», — пояснил телеведущий.

При этом он оговорился, что выбор такого гостя для различных ток-шоу ему представляется странным. «Я, например, не пригласил бы Виктора Мохова. Но запрещать это никак нельзя», — добавил Познер.

По его словам, люди всегда интересуются тем, что происходит за замочной скважиной, разными скандальными вещами. «А почему с этим надо бороться? Очевидно, мы так устроены, что нас интересуют такие вещи», — резюмировал журналист.

Ранее адвокат маньяка Игорь Ким заявил, что после освобождения Мохов оказался в Москве, «в самой гуще событий, на ток-шоу», не уточнив передачу. По неподтвержденным данным, маньяк мог получить в качестве гонорара за участие в эфире от 2,8 до 3 миллионов рублей. При этом федеральные телеканалы заявили об отсутствии планов приглашать россиянина.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез за город. Следующие 1296 дней девушки в качестве секс-рабынь провели в бункере, вырытом маньяком на участке под гаражом. По решению суда его приговорили к 17 годам лишения свободы. Россиянин полностью отбыл наказание и вышел на свободу 3 марта 2021 года. За Моховым установят надзор на шесть лет. Ему будет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.