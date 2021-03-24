YouTube наложил ограничения на фильм Собчак про скопинского маньяка

Видеохостинг YouTube наложил ограничения на фильм-интервью телеведущей Ксении Собчак про скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Фильм-интервью Собчак о Мохове вышел 22 марта. Ролик телеведущей вызвал широкий резонанс в обществе: часть зрителей посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку. На фоне скандала материалом заинтересовались в Следственном комитете. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина ведомство проведет проверку и даст высказываниям Мохова надлежащую правовую оценку.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта, после 17 лет заключения. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.