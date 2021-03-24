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Кремль отреагировал на дискуссию вокруг фильма Собчак о скопинском маньяке

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет участвовать в дискуссии, возникшей после выхода фильма-интервью телеведущей Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наверное, все-таки гораздо лучше, если эту дискуссию ведут представители общественных кругов, лидеры общественного мнения, впоследствии на которое можно будет ориентироваться… Но мы не можем принимать участие в этой дискуссии», — отреагировал он.

Песков отметил, что в Кремле знают о дискуссии вокруг фильма Собчак.

Фильм-интервью Собчак о Мохове вышел 22 марта. Ролик телеведущей вызвал широкий резонанс в обществе: часть зрителей посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку. На фоне скандала материалом заинтересовались в Следственном комитете. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина ведомство проведет проверку и даст высказываниям Мохова надлежащую правовую оценку.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта, после 17 лет заключения. В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Маньяк сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись им удалось, передав на волю записку.

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