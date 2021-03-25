Невзоров заподозрил Собчак в желании посидеть в подвале у скопинского маньяка

После просмотра интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым можно предположить, что журналистка просилась к нему в подвал на пару месяцев, заявил телеведущий Александр Невзоров. Его комментарий опубликован на YouTube.

Невзоров назвал интервью Мохова очень нужным и полезным. «Проблема только в бесконечно патологически уродливой подаче, проблема в дилетантизме. Собчак не умеет брать интервью и учиться этому нехитрому делу не хочет. Она ужасно довольна собой. Она водит смычком по обратной стороне скрипки и думает, что этот звук, который она извлекает, это и есть музыка», — добавил журналист, отметив, что журналистка ухитряется превратить все «в порнушку».

Он также предположил, что из-за неумения Собчак брать интервью и произошел скандал. «И непонятно, я начало посмотрел, то ли она просится к нему в подвал на пару месяцев, то ли она провоцирует несчастного маньяка на эрекцию любым способом», — заподозрил Невзоров.

Разговор со скопинским маньяком вышел на YouTube-канале Ксении Собчак в понедельник, 22 марта. До его публикации телеведущая заявляла, что нашла возможность снять фильм о Мохове, хоть он никому не давал интервью. Журналистка утверждала, что ее ролик будет не о маньяке, а «о тех жутких преступлениях, на которые способен человек».

Ролик вызвал широкий резонанс в обществе: некоторые зрители посчитали, что журналистка напрасно «создает образ героя» опасному маньяку. Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Собчак дала Мохову три миллиона рублей за интервью. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) назвали правильной идею возбудить уголовное дело после некоторых заявлений преступника.