Российские звезды раскрыли расходы на жилье

Российские звезды тратят от нескольких сотен тысяч до одного миллиона рублей в месяц на содержание квартир и домов, узнала «Комсомольская правда».

Так, балерина Анастасия Волочкова раскрыла, что содержание большого дома в поселке Новахово на Рублево-Успенском шоссе, квартир на Итальянской улице в Санкт-Петербурге и на Петровке в Москве, а также недвижимости в Астрахани, которую на нее записал бывший муж Игорь Вдовин, обходится приблизительно в один миллион рублей ежемесячно.

За коммуналку в квартирах балерина суммарно отдает 135 тысяч рублей. Коммунальные услуги в доме стоят 50 тысяч рублей. Еще Волочкова платит 50 тысяч водителю и 60 тысяч — семейной паре из Таджикистана, которая живет в отдельном домике и взяла на себя функции уборщиков, поваров и садовников.

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Звездный промоутер Сергей Лавров добавил, что артисты Маша Распутина, Наташа Королева и Владимир Винокур, которые живут в поселке Крекшино, платят за обслуживание домов около 20 тысяч рублей. С учетом зарплаты персоналу выходит около 200-300 тысяч рублей в месяц.

Телеведущая Ксения Собчак, проживающая в коттеджном поселке «Горки-8», отдает за охрану и благоустройство поселка не менее 40 тысяч рублей в месяц, сообщил ее сосед, ведущий Первого канала Алексей Шаранин. Коммуналка обходится ей в 50-60 тысяч, около 100-150 тысяч журналистка платит няне, от 50 тысяч — домработнице.

Российская модель и актриса Анна Калашникова призналась, что у нее есть несколько квартир в Москве, загородный дом, а также дача у моря рядом с Аликанте (Испания). Содержание дома в Подмосковье стоит около 120 тысяч рублей. Она оплачивает работу приходящих садовников (2,5 тысячи рублей за вызов) и клинеров (20 тысяч рублей в месяц за уборку раз в неделю).

Ранее стало известно, что телеведущий Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева тратят около одного миллиона рублей в месяц на содержание замка в деревне Грязь (Одинцовский округ Московской области). Самую большую сумму на содержание дома тратит певец Филипп Киркоров. Артист, проживающий в особняке в коттеджном поселке на Мякининском полуострове, отдает около двух миллионов рублей каждый месяц.

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