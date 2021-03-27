Подсчитаны траты Галкина и Киркорова на содержание особняков

Телеведущий Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева тратят около одного миллиона рублей в месяц на содержание замка в деревне Грязь (Одинцовский округ Московской области). Об этом «Комсомольской правде» рассказал телеведущий Первого канала Алексей Шаранин

По его словам, самая большая статья расходов — это персонал. Так, зарплата нянь, которые постоянно живут в доме, — не менее 150 тысяч рублей. Чуть меньше (120 тысяч рублей) получает главная домохозяйка, которая совмещает работу повара и менеджера, следящего за работой других помощников. Работа сторожа обходится как минимум в 30 тысяч рублей, садовника — в 40 тысяч. Также звездная пара регулярно оплачивает труд репетиторов — гувернера-француза, тренера по плаванию, логопеда, преподавателя английского. Их услуги обходятся не менее чем в две тысячи рублей за час занятий.

Риэлтор Александр Либов добавил, что Галкин и Пугачева освобождены от поселковых платежей, поскольку живут в деревне, а не в элитном поселке. Однако около 20 тысяч они платят за уборку территории, вывоз мусора и охрану. Более 50 тысяч рублей уходит на коммуналку.

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Самую большую сумму на содержание дома тратит певец Филипп Киркоров, считает звездный промоутер Сергей Лавров. По его оценке, артист, проживающий в особняке в коттеджном поселке на Мякининском полуострове, тратит около двух миллионов рублей каждый месяц.

Ежемесячная абонентная плата за коммунальные услуги на закрытой охраняемой территории — 50 тысяч рублей. «Плюс услуги помощников и обслуживание оборудования — домашний персонал, сантехники, электрики. У Филиппа работает садовником мой приятель, получает 60 тысяч рублей в месяц. У Киркорова еще работают две няни с проживанием. На них он тратит 300 тысяч рублей в месяц», — поделился Лавров. Еще по 50-60 тысяч рублей артист отдает домработнице, повару, водителю. В 300 тысяч ему обходятся два телохранителя. Также к певцу иногда приходят чистильщики бассейна, которые берут по две тысячи за вызов.

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