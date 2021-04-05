Откровенный наряд Собчак назвали «сеткой для лука» и подняли на смех в сети

Телеведущая Ксения Собчак появилась на музыкальной премии «Жара» в откровенном наряде и стала объектом шуток в интернете. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость позирует в полупрозрачном сетчатом платье неоново-салатового оттенка, через которое просвечивает черное боди. Наряд длины миди дополнен лаковым корсетом, зелеными туфлями на каблуках и множеством украшений.

Пост набрал больше 70 тысяч лайков. Подписчики знаменитости назвали платье телеведущей «сеткой для лука» и подняли его на смех. «С каких пор магазин "Все для рыбака" стал модным бутиком?», «Ксюша, это купальник и парео, да? А ты модница, к лету готова», «Это не лук. Это сетка для лука», «Пришел невод с одной тиной», «Мда... Ну и наряд», — высказывались они.

В марте Ксению Собчак пристыдили за продажу одежды с нецензурными словами. Речь идет об объемном худи из новой коллекции ее собственного мерча «Осторожно! Собчак». При этом на толстовках черного и серого цветов со спины нанесен принт в виде расположенных друг под другом слов: «***, ****, винегрет, салат, суп».