Собчак пристыдили за продажу одежды с нецензурными словами

Телеведущая Ксения Собчак начала продавать одежду с нецензурными словами и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились под ее публикацией в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 39-летняя знаменитость позирует с продюсером Михаилом Друяном в объемном худи из новой коллекции собственного мерча «Осторожно! Собчак». При этом на толстовках черного и серого цветов со спины нанесен принт в виде расположенных друг под другом слов: «***, ****, винегрет, салат, суп». Согласно подписи под публикацией, историю принта можно узнать, посмотрев интервью Собчак с актером Никитой Кукушкиным. «Не надо стесняться называть вещи своими именами!» — подписала она пост, который набрал больше 24 тысяч лайков.

Пользователи сети пристыдили знаменитость за продажу одежды с неприличными фразами. «Вот бы Платон ваш поскорее в такие одеяния переоделся», «Кто это будет носить?», «Мне не хотелось бы, чтобы мои дети такое видели. Ксюша, неужели настолько бабки нужны, чтобы такое рекламировать?», «Днище! Докатились», «Надпись описывает вашу сущность в полной мере», — негодовали юзеры.

Ранее в марте Ксения Собчак вышла на публику в костюме, похожем на скатерть. Она посетила мероприятие в пиджаке и брюках, полностью покрытых серебристыми пайетками. «Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть», — подписала она свой пост в Instagram.